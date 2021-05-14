Песков объяснил ежедневное появление Путина в телеэфире

Президент России Владимир Путин исключительно много работает и именно поэтому ежедневно появляется в телеэфирах. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью для документального фильма телеканала «Россия 1» к юбилею ВГТРК.

«Потому что он очень много работает и занимается очень важными делами — как внутренними, так и связанными с внешней политикой, и так или иначе мы его видим каждый день», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, риски при появлении на канале «Россия 1» реалити-шоу «Москва. Кремль. Путин» были связаны с тем, что российский лидер и без того «очень много появляется в телевизоре».

До этого Песков рассказал о том, что возможность проведения личных встреч Путина каждый раз оценивают врачи-эпидемиологи. Он заметил, что любой человек может стать переносчиком коронавируса. Особенно если он много передвигается по миру и проводит личные встречи. Поэтому необходимо принимать дополнительные меры безопасности. Как подчеркнул представитель Кремля, со здоровьем у российского лидера все нормально.