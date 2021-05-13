Песков рассказал о подготовке очных встреч Путина

Возможность проведения личных встреч президента России Владимира Путина каждый раз оценивают врачи-эпидемиологи. Как сообщило РИА «Новости», такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что предстоящая беседа приехавшего накануне в Москву генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Владимиром Путиным пройдет в онлайн-формате.

«Это связано с продолжающимся все-таки режимом пандемии и с рекомендациями эпидемиолого. Режим предосторожности, он в данном случае никуда не делся, и этим рекомендациям надо следовать, особенно в том случае, когда речь идет о главе государства», — пояснил Песков.

Он подчеркнул, что любой человек может стать переносчиком коронавируса. Особенно если он много передвигается по миру и проводит личные встречи. Поэтому необходимо принимать дополнительные меры безопасности.

Представитель Кремля подчеркнул, что со здоровьем у российского лидера все нормально.

«Состояние здоровья Владимира Владимировича отменное. <…> Это связано просто с режимом в отношении главы государства и с рекомендациями эпидемиологов», — заключил Песков.

Песков заявил, что такие ограничения никак не влияют на результативность работы российского лидера, а беседа с генеральным секретарем ООН по видеосвязи не сократит количество вопросов, которые Владимир Путин планирует обсудить.

Также представитель отметил, что президент не постоянно выбирает онлайн-формат для общения. В последнее время Путин проводит много личных встреч.