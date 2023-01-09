Власть 09 января 2023, 14:11 Путин заслушал доклады главы Минпросвещения Кравцова о реализации программ Глава Минпросвещения Кравцов рассказал президенту Путину о капремонте школ Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин 9 января провел рабочую встречу с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Он рассказал главе государства о реализации программ Минпросвещения, включая капитальный ремонт школ в стране, сообщил ТАСС.

Кравцов доложил президенту о ситуации с поддержкой учителей в России, о сельских школах и организации работы в новых регионах страны. Особенное внимание глава Минпросвещения уделил школе имени Валентины Терешковой. Ее возвели еще 85 лет назад, а недавно оборудовали по современным стандартам.

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«[Сейчас она выглядит] совсем по-другому», — отметил Владимир Путин.

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Глава государства поблагодарил Кравцова за подарок — министр вручил ему сборник стихотворений, рассказов и рисунков участников конкурса «Что значит быть с Россией?».

Ранее Сергей Кравцов исполнил желание мальчика из Москвы — он мечтал прокатиться рядом с машинистом столичного метрополитена. После поездки глава Минпросвещения позвонил юному москвичу и поинтересовался, как все прошло. Тот выразил благодарность за исполнение мечты и добавил, что теперь планирует работать в метро.