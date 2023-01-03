Общество 03 января 2023, 13:27 Кравцов исполнил мечту мальчика о поездке в кабине машиниста метро Глава Минпросвещения Кравцов исполнил мечту ребенка о поездке с машинистом метро РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов исполнил мечту Ярослава Кислова из Москвы в рамках акции «Елка желаний». Мальчик хотел получить на Новый год поездку с машинистом метрополитена, сообщило РИА «Новости».

После поездки Кравцов связался с Ярославом по видеосвязи, чтобы узнать о его эмоциях от поездки, а также позвал мальчика на экскурсию в колледж, где готовят машинистов метрополитена.

Реклама

«Там можно в разных кабинах попробовать себя, есть такие тренажеры, не только ретро, но и в настоящих, и ощущение, что ты едешь прямо в настоящем поезде и управляешь им», — рассказал Кравцов.

Реклама

Ярослав рассказал, что мечтал о поездке в кабине машиниста с прошлого года. Теперь он хочет стать машинистом.

«Похоже на космос. Моя мечта сбылась! И я хочу работать в метро», — сказал мальчик.

Акцию «Елка желаний» проводят уже в пятый раз, она продлится до 28 февраля. Инициатором проекта стал президент России Владимир Путин. В ней принимают участие жители всех регионов страны, знаменитости и члены правительства. Цель проекта — подарить ощущение праздника детям, исполнить их мечты на Новый год.