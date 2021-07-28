Путин запустил движение поездов по второму Байкальскому тоннелю

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Об этом сообщило РИА «Новости».

В церемонии также приняли участие рабочие и специалисты по эксплуатации, руководители РЖД и группы компаний «УСК «Мост», занимавшейся строительством объекта. Движение было запущено после того, как Владимир Путин сказал: «Разрешаю».

Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два региона: западный портал расположен в Иркутской области, восточный — в Бурятии.

В 2014 году началось строительство этого объекта. Работы шли в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба. Старый Байкальский тоннель, построенный в 1985 году, является одним из самых узких мест на БАМе. Все дело в том, что поездам на перегоне Дельбичинда-Дабан приходится простаивать в ожидании пропуска встречных составов. Однако теперь движение станет двухпутным.

На прошлой неделе из-за мощных ливней и начавшегося из-за этого паводка обрушился железнодорожный мост между станциями Куэнга-Укурей в Сретенском районе. Движение поездов было остановлено. Владимир Путин на совещании с правительством поручил восстановить движение поездов на первой нитке за два с половиной дня и на второй — за пять суток.