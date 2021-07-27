Движение по мосту на Транссибе полностью восстановили в Забайкалье

Второй путь рухнувшего железнодорожного моста на Транссибирской магистрали в Забайкальском крае отремонтировали. Движение поездов восстановили.

Об этом сообщил в Telegram-канале «Российских железных дорог» глава РЖД Олег Белозеров.

«Работы завершили на полтора дня раньше. Здесь был совершен трудовой подвиг, люди круглосуточно восстанавливали мост. Были приняты уникальные решения», — рассказал глава РЖД Олег Белозеров.

Он отметил, что это временное решение. Новый мост начнут строить позже. В планах использование схемы ускоренных работ, поэтому в течение девяти месяцев он будет возведен.

Ранее из-за мощных ливней и начавшегося из-за этого паводка утром 23 июля обрушился железнодорожный мост между станциями Куэнга -Укурей в Сретенском районе. Движение поездов было остановлено. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил восстановить движение поездов на первой нитке за два с половиной дня и на второй — за пять суток.

Вечером 25 июля первый пассажирский поезд, следующий по маршруту Владивосток — Самара, проехал по восстановленной нитке железнодорожного моста через реку Ареду.