Путин запретил раскрывать методы работы спецслужб | 360°

Власть 07 ноября 2022, 22:58 Путин запретил раскрывать методы работы спецслужб Президент России Путин подписал указ, запрещающий раскрывать методы работы спецслужб РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин подписал закон о недопущении раскрытия сведений о тактике и методах деятельности ФСБ и органов власти в сфере мобилизации в России.

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь запрещено раскрывать информацию о тактике и методах деятельности спецслужб, напомнило РИА ФАН.

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Таким образом, документ исключает из сферы действия закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» деятельность органов федеральной службы безопасности, органов охраны, органов внешней разведки и федерального органа исполнительной власти в сфере мобилизации.

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Изменения направлены на недопущение раскрытия информации о тактике и методах деятельности спецслужб. Речь идет обо всем, что связано с обеспечением безопасности России, чтобы не допустить или пресечь разведывательную деятельность.

Ранее Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, которые проходят службу по контракту в рядах российской армии.