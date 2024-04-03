03 апреля 2024, 12:34
Путин займется вопросами развития новых регионов России 3 апреля
Песков: Путин 3 апреля займется вопросами развития новых регионов
Президент Владимир Путин 3 апреля займется вопросами развития новых субъектов страны, откроет новые объекты, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Официального представителя Кремля процитировало РИА «Новости».
«Президент позанимается вопросами восстановления и развития новых субъектов, речь пойдет об открытии построенных и восстановленных объектов на новых территориях», — информировал он.
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По словам Пескова, с докладами выступят зампред правительства Марат Хуснуллин, глава Минздрава Михаил Мурашко (среди новых объектов есть медицинские). Мероприятие пройдет в формате видеоконференцсвязи.
Помимо этого, глава государства заслушает доклады о ситуации в Сахалинской области и Забайкальском крае от глав этих регионов. В течение дня Путина ожидает множество рабочих встреч, в том числе две — в дистанционном формате.
Дмитрий Песков
Россия
Владимир Путин
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