Власть 03 апреля 2024, 12:28 Власти Сахалина и Забайкалья отчитаются перед Путиным Песков: Путин в режиме ВКС заслушает доклады глав Сахалина и Забайкалья

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Президент Владимир Путин посвятит 3 апреля региональной проблематике. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил на брифинге, что он заслушает доклады о ситуации в Сахалинской области и Забайкальском крае. Об этом сообщило РИА «Новости».

Представитель Кремля заявил, что в этот день Владимир Путин проведет много рабочих встреч. Дмитрий Песков сообщил, что две из них пройдут в дистанционном формате.

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«В режиме видеоконференции продолжит заниматься региональной проблематикой. Руководитель Сахалинской области [Валерий] Лимаренко будет докладывать сегодня главе государства, Забайкальского края [Александр] Осипов», — сказал он.

Возможность очного участия Владимира Путина в ноябрьском саммите G20 в Бразилии пока не рассматривали, заявил Дмитрий Песков. По его словам, в России продолжат наблюдать за решениями страны — организатора мероприятия по иммунитету для глав стран, не признавших юрисдикцию Международного уголовного суда. О такой возможности сообщало агентство Reuters.