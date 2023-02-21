21 февраля 2023, 12:50
Путин заявил об установлении регулярного отпуска для каждого участника СВО
Президент РФ Путин: у каждого участника СВО должна быть возможность посетить свою семью
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил важность поддержки участников специальной военной операции (СВО). Глава государства заявил об установлении регулярного отпуска для всех категорий военных.
«Служба в зоне СВО связана с колоссальным риском для здоровья и жизни. Считаю необходимым для всех участников спецоперации установить регулярный отпуск не меньше 14 дней, не реже чем раз в полгода, без учета времени на дорогу», — сказал он.
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По мнению Путина, у каждого российского бойца должна быть возможность навестить семью, побыть с близкими.
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Глава государства отметил, что выступает в «сложное, рубежное для страны время». Он подчеркнул, что в развязывании украинского конфликта виноваты США и их союзники из НАТО. Путин напомнил, что Запад годами готовил Киев к нападению на Россию.
Владимир Путин
Послание Путина Федеральному собранию 2023
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