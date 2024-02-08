Подмосковье 08 февраля 2024, 17:43 Губернатор Воробьев поблагодарил прокуратуру Подмосковья за совместную работу по защите прав участников СВО и их семей Пресс-служба губернатора Московской области

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Губернатор Андрей Воробьев принял участие в заседании расширенной коллегии прокуратуры Московской области. Глава региона поблагодарил правоохранителей за профессиональный подход к решению самых актуальных вопросов и подчеркнул их роль в защите прав участников СВО.

«С каждым из присутствующих в зале мы регулярно встречаемся на разных территориях, чтобы решать самые актуальные вопросы, реагировать на возникающие вызовы. Традиционно собираемся в начале года, чтобы подвести итоги. Я хочу поблагодарить вас за совместную продуктивную работу. Все подразделения в случае возникновения той или иной ситуации, прежде всего, стараются разбираться во всех нюансах и деталях», — подчеркнул Андрей Воробьев.

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Одно из важнейший направлений совместной работы прокуратуры и правительства Подмосковья — это защита прав участников СВО и их семей. Правоохранители обеспечивают своевременность выплат военнослужащим, следят за предоставлением социальных гарантий их семьям.

«Решаются вопросы оказаниям раненым бойцам медицинской помощи, реабилитации, трудоустройства, погашения кредитных обязательств. По нашей инициативе и при поддержке губернатора военнослужащим из Подмосковья предоставлен ряд региональных мер — это освобождение от уплаты транспортного налога на легковые автомобили, платы за аренду земельных участков, пени при оплате коммунальных услуг», — отметил генеральный прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Прокуратура Подмосковья находится в тесном взаимодействии с подмосковным филиалом «Фонда защитников Отечества». Совместная работа позволяет своевременно оказывать поддержку тем, кому она необходима.

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