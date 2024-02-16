Власть 16 февраля 2024, 19:36 Путин заявил о важности промышленной кооперации с дружественными странами Путин выступил за расширение промышленных альянсов с дружественными странами РИА «Новости»

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Выпуск современной промышленной продукции невозможно осуществлять в одиночестве. Поэтому необходимо увеличить число индустриальных соглашений с дружественными странами. Об этом на совещании по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что необходимо расширить уже существующие связи сотрудничества в сфере промышленности со странами Евразийского экономического союза, государствами БРИКС и другими странами, которые готовы к совместной работе.

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«Все выпускать на собственной площадке, на собственной территории невозможно, да и не нужно. Но тем не менее и поэтому в том числе мы намерены расширять международные индустриальные и технологические альянсы, выстраивать кооперационные цепочки», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что технологический суверенитет России коснется не только внутреннего производства, но и выпуска продукции по критически важным направлениям в сфере безопасности и повышения качества жизни жителей.

Президент добавил, что для реализации этой программы важно добиться сохранения научного потенциала и кадровых ресурсов.

Путин подчеркнул, что к 2030 году инвестиции в российские промышленные проекты должны составить не менее 10 триллионов рублей. Поэтому уже сейчас необходимо разработать механизмы для решения задачи развития этого сектора экономики.

В ходе своего выступления Путин отметил, что машиностроение и текстильная промышленность стали самыми успешными отраслями в сфере импортозамещения. Глава государства добавил, что в целом весь сектор продолжил развитие, несмотря на попытки введенных санкций.