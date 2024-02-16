16 февраля 2024, 16:43
Путин указал на стабильность работы российской промышленности
Путин: промышленность России работает стабильно и уверенно развивается
Российская промышленность в последнее время стабильно и уверенно развивается, несмотря на попытки внешнего вмешательства. Об этом на совещании по поддержке инвестиционных проектов в промышленности страны заявил президент Владимир Путин.
«Отечественная промышленность стабильно работает, появились новые каналы доставки компонентов и сырья, связи с заинтересованными партнерами», — сказал он.
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Путин отметил, что машиностроение и легкая промышленность входят в перечень отраслей, которые успешно справляются с задачей импортозамещения.
«Промышленность в России уверено развивается, невзирая на попытки внешнего давления», — добавил президент.
Ранее глава государства заявил, что оставленные в России производства западных компаний попали в надежные руки местных рабочих, которые уже получили необходимые навыки для продолжения деятельности.
Путин добавил, что благодарен иностранным управленцам за создание отличных коллективов и культуры производства, но теперь предприятия продолжат работать самостоятельно.
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Владимир Путин
Промышленность
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