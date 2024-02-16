Общество 16 февраля 2024, 16:43 Путин указал на стабильность работы российской промышленности Путин: промышленность России работает стабильно и уверенно развивается РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская промышленность в последнее время стабильно и уверенно развивается, несмотря на попытки внешнего вмешательства. Об этом на совещании по поддержке инвестиционных проектов в промышленности страны заявил президент Владимир Путин.

«Отечественная промышленность стабильно работает, появились новые каналы доставки компонентов и сырья, связи с заинтересованными партнерами», — сказал он.

Реклама

Путин отметил, что машиностроение и легкая промышленность входят в перечень отраслей, которые успешно справляются с задачей импортозамещения.

«Промышленность в России уверено развивается, невзирая на попытки внешнего давления», — добавил президент.

Ранее глава государства заявил, что оставленные в России производства западных компаний попали в надежные руки местных рабочих, которые уже получили необходимые навыки для продолжения деятельности.

Путин добавил, что благодарен иностранным управленцам за создание отличных коллективов и культуры производства, но теперь предприятия продолжат работать самостоятельно.