Власть 14 января 2024, 14:37 Путин заявил о важной роли Дальнего Востока и Арктики Путин назвал Дальний Восток и Арктику регионами будущего для России РИА «Новости»

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Россия продолжит уделять внимание развитию Дальнего Востока и Арктики, которые являются одними из важнейших регионов в экономической сфере. Об этом заявил президент Владимир Путин, видеозапись с его интервью опубликовал журналист Павел Зарубин своем Telegram-канале.

Российский лидер отметил, что будущее страны — за Дальним Востоком и Арктикой. Он добавил, что в регионах необходимо развивать сферы логистики и энергетики.

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«Уделяли этому внимание, уделяем и будем в будущем уделять, потому что, безусловно, за этим будущее страны. Так же, как и [в ситуации] с Арктикой», — указал Путин.

По его словам, на Дальнем Востоке сейчас проживают всего 12 миллионов человек. Он также обратил внимание на высокие темпы развития стран азиатского региона.

«А Азия мало того, что сегодня развивается такими темпами, которыми не развивается ни один другой регион мира, важны еще и тенденции этого развития», — подчеркнул он.

Ранее глава государства рассказал о результатах программы развития Дальнего Востока. Он признался, что на первых этапах удалось «сдвинуть с мертвой точки очень многие вещи».