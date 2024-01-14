Власть 14 января 2024, 13:56 Путин заявил, что развитие Дальнего Востока сдвинули с мертвой точки Президент Путин призвал и дальше развивать Дальний Восток РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин заявил, что развитие Дальнего Востока удалось сдвинуть с мертвой точки. Об этом сообщило РИА «Новости».

Российский лидер подвел итоги своих визитов на Чукотку и в Хабаровский край. Он отметил, что местные власти реализуют многовекторную программу, связанную с развитием Дальнего Востока. Эта работа продолжится, но видимые результаты уже есть.

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«На первом этапе было достаточно сложно сдвинуть с мертвой точки очень многие вещи, которые были заморожены на протяжении десятилетий», — рассказал Путин.

Однако, по его словам, самый трудный этап уже пройден. В дальнейшем планируется наращивать темпы работы на Дальнем Востоке, который президент назвал одним из важнейших регионов России.

В пределах Дальневосточного федерального округа находятся 11 субъектов РФ, включая Якутию. Владимир Путин планировал добраться туда в январе, но визит пришлось отменить из-за сильных морозов. Президент хочет посетить республику позже — возможно, это случится весной или летом.