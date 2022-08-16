Диверсанты подорвали опоры линий электропередачи Курской АЭС

Украинские диверсанты за три дня подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской АЭС. Охрану станции усилили и начали поиск преступников, сообщили «Известия» со ссылкой на ФСБ.

«В Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 киловатт)», — сообщили в спецслужбе.

Свою операцию диверсанты провели 4, 9 и 12 августа. По ЛЭП Курская АЭС снабжает электричеством объекты промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения не только Курской области, но и других регионов. Нападение провело, по словам ФСБ, к «нарушению технологического процесса функционирования АЭС».

Против диверсантов возбудили уголовные дела о теракте. Охрану атомной электростанции усилили, подозреваемых и их сообщников начали искать.

Курская АЭС находится в городе Курчатове, в 40 километрах от Курска, на берегу реки Сейм. По данным Системного оператора единой энергетической системы, по объему вырабатываемой электроэнергии станция входит в первую четверку электростанций России всех типов.