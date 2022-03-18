Россиян призвали не бояться дефицита продуктов

Жителям России не стоит опасаться дефицита продовольствия, так как страна обеспечивает сама себя. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

«Российские аграрии обеспечат страну продовольствием в полном объеме, бояться дефицита не стоит», — заявил он.

Патрушев сообщил, что Россия обеспечена основными видами продовольствия, в частности, сахаром, рыбой, зерном и мясом.

Также министр напомнил, что аналогичная ситуация с ажиотажным спросом на продукты была в 2020 году, поэтому отечественные производители знают, как с ним работать.

«Поставки в торговые сети идут по плану. В распределительных центрах и на складах сформированы достаточные запасы продуктов», — заявил он.

Россия давно полностью обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, запасов продуктов на складах достаточно. Об этом 18 марта заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

«Россия уже давно полностью обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия — это и зерно, мясо, рыба, сахар, растительное масло. Отмечу, что на складах и в распределительных центрах сформированы достаточные запасы продуктов, а поставки в торговые сети идут без перебоев», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что отечественные производители знают, как работать в условиях ажиотажа: в России аналогичная ситуация была и в 2020 году.

«Бояться дефицита точно не стоит, российские аграрии обеспечат страну продовольствием в полном объеме», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у россиян нет объективных причин бежать в магазин скупать сахар, гречку и туалетную бумагу.