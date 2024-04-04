Власть 04 апреля 2024, 15:30 Путин заявил о способности России к импортозамещению оборудования и лекарств Путин: Россия будет сама производить необходимые товары, включая лекарства РИА «Новости»

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Россия способна собственными силами производить транспорт, медикаменты и другие необходимые товары. Президент Владимир Путин заявил об этом на заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов в Москве.

Ближайшие шесть лет, по словам главы государства, должны пройти в условиях форсированного индустриального развития России. Владимир Путин призвал увеличить долю местной продукции.

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«На нашем внутреннем рынке должна увеличиваться доля отечественных товаров: оборудования, станков, транспортных средств, лекарств, потребительских товаров и так далее. Все это мы можем и будем производить сами, в гораздо больших объемах, чем сейчас», — сказал он.

Съезд открылся 3 апреля. В нем приняли участие более 600 человек, в том числе ветераны профсоюзного движения, руководители учебных заведений и делегаты 10 стран. Владимир Путин отметил большую роль профсоюзов, призвал их подталкивать руководство предприятий к модернизации и предупредил о дефиците кадров в ближайшие годы из-за демографических вызовов.