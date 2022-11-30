Важное 30 ноября 2022, 13:53 Путин заявил о снижении уровня бедности в России Президент Путин: уровень бедности в России снизился до 10,5% РИА «Новости»

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В России снизился уровень бедности, рассказал президент Владимир Путин. Он уточнил, что показатель опустился с 11 до 10,5% за год. По словам главы государства, это небольшой рост, но следует отметить положительную динамику в этом вопросе, сообщил ТАСС.

Владимир Путин поучаствовал в открытии ряда социальных объектов в регионах страны в режиме видеоконференции. Он рассказал, что главной задачей властей является реальный рост доходов населения.

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«По итогам третьего квартала уровень бедности снизился до 10,5% <…> Годом раньше в третьем квартале он составил 11%. Так что снижение действительно небольшое», — заявил президент. Он акцентировал внимание на позитивной динамике и призвал сохранить ее.

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Глава государства добавил, что в 2022 году власти приняли несколько решений, направленных на снижение неравенства и сокращение бедности. В их числе он назвал распространение ежемесячных выплат на семьи с детьми от восьми до 17 лет.

Ранее президент призвал расселять ветхое и аварийное жилье. По словам Путина, людей необходимо «выселять из трущоб».