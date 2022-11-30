Важное 30 ноября 2022, 12:01 Путин поручил расселить российские трущобы Президент России Путин заявил о необходимости расселять людей из трущоб РИА «Новости»

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Аварийное жилье в России расселяют с опережением графика. Президент России Владимир Путин напомнил на открытии социальных объектов по федеральным и региональным программам развития, что людей нужно перевозить из трущоб.

«Мы постоянно тоже об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять», — сказал он.

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Наряду с жильем в регионах вводят в работу объекты коммунального хозяйства, благоустраивают города и поселки — президент назвал это также крайне чувствительными темами и сказал, что люди собственными глазами видят перемены к лучшему. На совещании по видеосвязи показали, какие дома, школы, больницы, учреждения культуры и ЖКХ построили или капитально отремонтировали по федеральным и региональным программам развития в разных регионах России.

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Владимир Путин указал на то, что, несмотря на трудности, планы ввода ключевых соцобъектов последовательно выполняют. В этом помогают национальные проекты и программы развития. Кроме того, в России последовательно увеличивают долю расходов бюджета на социальную сферу.