facebook_pixel
    25 февраля 2022, 17:43

    Путин рассказал, с кем идут основные столкновения в Донбассе

    Путин: основные столкновения в Донбассе идут с отрядами националистов

    Александр Блинов

    Основные столкновения в Донбассе идут с отрядами украинских националистов. Об этом в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности заявил президент России Владимир Путин, передало РИА «Новости».

    Путин рассказал, с кем идут основные столкновения в Донбассе

    Глава государства созвал Совбез для обсуждения хода спецоперации на Украине.

    Российский лидер заявил, что украинские нацисты, выставляя реактивные системы залпового огня в Киеве и Харькове, действуют как террористы.

    В Минобороны РФ ранее сообщили, что, по данным разведки, в Киеве, на площади Шевченко, развернуты установки РСЗО «Град», которые готовы нанести удар по аэродрому. Таким образом украинские силовики хотят спровоцировать ответный огонь по жилым кварталам, отметил пресс-секретарь оборонного ведомства Игорь Конашенков.