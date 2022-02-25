Путин рассказал, с кем идут основные столкновения в Донбассе

Основные столкновения в Донбассе идут с отрядами украинских националистов. Об этом в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности заявил президент России Владимир Путин, передало РИА «Новости».

Глава государства созвал Совбез для обсуждения хода спецоперации на Украине.

Российский лидер заявил, что украинские нацисты, выставляя реактивные системы залпового огня в Киеве и Харькове, действуют как террористы.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что, по данным разведки, в Киеве, на площади Шевченко, развернуты установки РСЗО «Град», которые готовы нанести удар по аэродрому. Таким образом украинские силовики хотят спровоцировать ответный огонь по жилым кварталам, отметил пресс-секретарь оборонного ведомства Игорь Конашенков.