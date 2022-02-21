Путин заявил о руководстве украинской армией напрямую из штаба НАТО

Системы управления вооруженными силами Украины напрямую интегрированы с НАТО, альянс начал освоение украинской территории. Об этом заявил в ходе своего обращения к гражданам в связи с ситуацией на юго-востоке Украины президент РФ Владимир Путин.

«Системы управления украинскими войсками уже интегрированы с натовскими. Это означает, что командование украинскими вооруженными силами, даже отдельными частями и подразделениями, может напрямую осуществляться из натовских штабов. США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению территории Украины как театра потенциальных военных действий», — сказал глава российского государства.

Ранее 21 февраля Владимир Путин провел внеочередное заседание Совета безопасности РФ. Оно было посвящено вопросу признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Президент обещал решить данный вопрос до конца дня.

Позднее в разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Путин заявил, что намерен подписать указ о признании независимости ДНР и ЛНР.