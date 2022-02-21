Президент РФ Владимир Путин намерен подписать указ о признании ЛДНР. Об этом Путин заявил во время телефонного разговора с президентом Франции и канцлером Германии, сообщили в Кремле.

Президент РФ проинформировал их об итогах расширенного заседания Совета безопасности РФ. Путин сообщил, что намерен признать Донецкую и Луганскую народные республики.

«С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ», — сообщила пресс-служба Кремля.

В ближайшее время президент РФ должен сделать обращение к россиянам. Ожидается, что он объявит о своем решении в отношении ЛДНР.

Днем 21 февраля подразделения Южного военного округа и пограничники ФСБ предотвратили нарушение украинскими военнослужащими государственной границы с Россией. Последствия этого попали на видео.