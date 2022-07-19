Путин заявил о рекордном товарообороте между Россией и Ираном

Темпы товарооборота между Россией и Ираном вышли на рекордные показатели в рамках двухсторонней торговли. Об этом на встрече с главой ближневосточной страны заявил российский лидер Владимир Путин, написало РИА «Новости».

«Мы можем похвастаться рекордными цифрами с точки зрения товарооборота», — сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что контакт стран вносит существенный вклад в урегулирование сирийского кризиса и укрепляет взаимодействие в сфере международной безопасности.

Вечером 19 июля Путин проводит встречу в Тегеране с главой Ирана Эбрахимом Раиси. Лидеры обсуждают международную проблематику и вопросы двустороннего сотрудничества.

Также в повестке Путина запланирована встреча верховным лидером Ирана Али Хаменеи и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.