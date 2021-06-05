Путин заявил о разработке новых видов оружия ради стабильности

Россия, как и другие военные державы, разрабатывает новые виды вооружений. Это необходимо для сохранения стратегической стабильности, заявил президент Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума.

Глава государства указал на важность стратегической стабильности и заметил, что в РФ не намерены использовать новые системы оружия в качестве устрашения.

«Мы не собираемся никого пугать нашими новыми системами оружия. <…> Просто мы оказались на шаг впереди», — сказал Путин

По словам президента, США и другие страны «рано или поздно придут к аналогичным результатам».

«Поэтому, мне кажется, лучше заранее договариваться о том, как мы будем жить вместе в меняющемся мире», — резюмировал он.

В 2018 году Владимир Путин в послании Федеральному собранию представил новейшие российские оружейные разработки. Речь шла о гиперзвуковых ракетах и ядерном оружии.

Контроль над стратегическими вооружениями может стать одной из тем на переговорах Путина с президентом США Джо Байденом в Женеве. Встреча пройдет 16 июня.

В ноябре 2020 года США официально вышли из Договора по открытому небу. А за год до этого денонсировали договор, ограничивающий развертывание ракет средней и малой дальности.