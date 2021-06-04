Путин назвал беспрецедентными отношения России и Китая

Товарооборот между Россией и Китаем может выйти на 200 миллиардов долларов в год. При этом еще несколько лет назад руководства двух стран ставили перед собой задачу выйти на 100-миллиардный рубеж. Несмотря на небольшой сбой из-за пандемии коронавируса, отношения между государствами можно назвать беспрецедентными.

Об этом на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент России Владимир Путин.

«И я думаю, что мы в ближайшие несколько лет, как и договаривались, к 2024 году мы хотели, то в целом можем выйти… и на 200 миллиардов», — процитировало главу государства РИА «Новости».

Ранее, выступая на ПМЭФ, Путин сообщил о возвращении глобальной мировой экономики к нормальной жизни. По его словам, российская экономика тоже приближается к докризисному уровню. Он отметил, что в период пандемии увеличилась безработица и снизились доходы населения. Но подчеркнул, что катастрофы не произошло.