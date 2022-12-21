Власть 21 декабря 2022, 15:18 Путин заявил о противостоянии России силам НАТО Президент Путин заявил об использовании военного потенциала НАТО против России РИА «Новости»

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Военный потенциал и основные возможности практически всех стран НАТО сейчас используют против России. Но армия страны продолжает шаг за шагом решать поставленные задачи. С таким заявлением на расширенной коллегии Минобороны выступил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что российская армия продолжает сражаться за Россию мужественно и стойко.

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«Уверенно, шаг за шагом, они решают поставленные задачи, чтобы на всех территориях России, в том числе и на новых, обеспечить безопасную жизнь граждан», — заявил Путин.

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Президент добавил, что военные обладают всей информацией о силах и средствах Альянса, которые применяются на Украине. Путин призвал тщательно проанализировать все собранные данные и использовать их для повышения боевых возможностей российской армии.

Вопрос развития Вооруженных сил России с учетом полученного боевого опыта в специальной военной операции Путин предложил вынести для обсуждения на коллегии.

Расширенное заседание коллегии Минобороны проходит в Москве. После выступления президента России Владимира Путина основные итоги года работы Вооруженных сил России доложит министр обороны Сергей Шойгу. «360» ведет текстовую трансляцию с основными тезисами заседания.