Армия 21 декабря 2022, 14:48 Путин и Шойгу выступают с докладами на расширенной коллегии Минобороны. Текстовая трансляция Главные заявления президента Путина и министра Шойгу на коллегии Минобороны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Расширенное заседание коллегии Минобороны началось в Москве. С объемной и важной речью перед собравшимися выступает президент России Владимир Путин. Доклад об основных итогах работы Вооруженных сил страны представил министр обороны Сергей Шойгу. По итогам заседания участники определят новые цели на 2023 год. «360» ведет текстовую трансляцию с основными заявлениями.

16:18 В целом все задачи, поставленные в 2022 году выполнены, боевые возможности выросли более чем на 13 процентов, обеспечен заданный уровень обороноспособности страны.

Реклама

16:16 Создание таких центров должно стать основой начальной военной подготовки и системы военно-патриотического воспитания молодежи в стране, подчеркнул глава Минобороны.

Реклама

16:14 Продолжается работа по созданию военно-методических центров патриотического воспитания молодежи «Авангард». В этом году открыто 20 региональных центров и 25 городских с населением в городах свыше 100 тысяч человек. Всего в 88 центрах «Авангард» прошли подготовку более 150 тысяч старшеклассников.

16:13 Ядром военно-патриотической работы с молодежью является движение «Юнармия», которое уже охватило все регионы России и объединило более 1 млн 251 тысячи детей и подростков.

16:11 Минобороны реализует крупную патриотические и культурные проекты. Военные парады проведены в 28 городах. Традиционно состоялся главный военно-морской парад. За 90 дней восстановлен знаковый для всей страны мемориальный комплекс Саур-Могила. На Кургане вновь горит Вечный огонь, сказал Шойгу.

16:08 Подразделения железнодорожных войск продолжают реконструкцию БАМ на участке Улак — Февральск протяженностью 339 километров. Уже выполнено порядка трех миллионов кубометров земляных работ — это более половины плановых показателей

16:06 В плановом порядке шло обустройство военных городков. Завершено строительство 625 зданий и сооружений парковой и казарменной жилищных зон.

16:05 В рамках развития системы базирования авиации на 15 аэродромах выполнялась реконструкция объектов инфраструктуры для приема всех современных образцов авиатехники.

16:02 На Северном флоте сдали в эксплуатацию объекты береговой, энергетической и социальной инфраструктуры. В пункте базирования Каспийской флотилии введен в эксплуатацию причальный фронт протяженностью 1154 метра. Завершено строительство еще одного причала, добавил Шойгу.

16:00 Что касается военно-строительного комплекса: все планы выполнены. Построено более трех тысяч зданий, основное внимание — инфраструктуре стратегических ядерных сил. В этом году для них построены 650 высокотехнологичных объектов, в том числе для размещения ракетных комплексов «Авангард», «Ярс» и «Сармат»

15:59 В Минобороны организована системная борьба с новой коронавирусной инфекцией. В ходе шестой волны вспышка заболевания не допущена, подчеркнул глава министерства.

15:56 Начата реализация проекта по модернизации военного здравоохранения в период до 2027 года. В Казани открыт новый современный военный госпиталь на 150 мест, идет строительство девяти новых военных госпиталей в Рязани, Южно-Сахалинске, Брянске, Курске, Белгороде, Каспийске, Севастополе, Мирном и Владикавказе.На Камчатке завершили строительство оздоровительно-лечебного центра

15:53 Особо проявили себя военные медики в ходе специальной военной операции. Первая помощь оказывается в течение 10 минут. Раненые попадают в медицинские подразделения в течение часа, а в военные госпитали в течение суток. Добились низкой летальности на этапе эвакуации раненых. В госпитальном звене летальность составила меньше половины процента — это самый низкий показатель за всю историю военной медицины.

15:52 За 10 лет общая заболеваемость в Вооруженных силах снизилась в полтора раза. Количество военных медицинских организаций выросло в три раза, а спектр оказываемых ими услуг — в два раза.

15:49 Жилищные условия решены для 49 тысяч семей военнослужащих, а 100 тысяч человек получают компенсацию, уделяем большое внимание развитию военной медицины, добавил он.

15:46 Организована работа по созданию федерального агентства по работе с ветеранами, это позволит централизовать и сделать более эффективную систему социальной защиты военных ветеранов, пояснил Шойгу, поблагодарив президента за поддержку этой инициативы.

15:45 В сентябре 2023 года откроем новое Суворовское училище в Иркутске, доложил глава Минобороны.

15:44 С 1 сентября 2023 года сеть учебных заведений Вооруженных сил пополнится Донецким высшим общевойсковым командным училищем, заявил Шойгу.

15:43 Наша высшая военная школа — одна из лучших в мире, в учебных заведениях МО РФ обучаются слушатели и курсанты из 55 государств, сказал министр. Это превышает показатели советского времени.

5:40 В этом году провели первый антифашистский конгресс, в нем приняли участие, в том числе, девять делегаций иностранных государств и военные атташе 26 стран. Участники осудили любые проявления фашизма, неонацизма и шовинизма в современном мире. Планируется, что этот конгресс будет проводить ежегодно, уточнил Шойгу.

15:37 За 8 лет проведения АрМИ были модернизованы 80 полигонов, отметил глава Минобороны. Также он отметил роль международного форума «Армия», количество посетителей которого составило около двух миллионов человек. На форуме заключено 36 госконтрактов с предприятиями ОПК на общую сумму более 525 млрд рублей

15:35 АрМИ стали одним из основных мероприятий совместной подготовки с армиями иностранных государств, подчеркнул Шойгу. В них участвовали более 5300 военнослужащих из 34 стран. Игры, проведенные в 12 государствах, посетили свыше трех миллионов человек.

15:32 Несмотря на попытки коллективного Запада изолировать Россию, мы продолжаем расширять географию военного и военно-технического сотрудничества. МО РФ развивает отношения с вооруженными силами 109 государств Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. Провели 350 значимых международных мероприятий, сообщил Шойгу.

15:31 В этом году прошли 14 учений различного рода, указал министр. Отдельно он отметил «Восток-2022». Их особенностью стало создание международной группировки войск для решения задач региональной безопасности.

15:27 В начала года вместе с ОДКБ не допустили цветную революцию в Казахстане, напомнил Шойгу.

15:26 СВО показала готовность военных к самым сложным задачам, а образцы техники — надежность, сказал министр.

15:25 В Мариуполь и Бердянск доставляются грузы, в Крыму удалось восстановить водоснабжение. Российские военные проявляют храбрость и самоотверженность. Боевой опыт получили более 250 тысяч военнослужащих, уточнил Шойгу.

15:23 Азовское море снова стало внутренним морем России, отметил глава Минобороны.

15:22 Частичная мобилизация позволила активизировать боевые действия, сказал Шойгу. В конце мая российские войска полностью освободили Мариуполь, напомнил он. В освобожденных городах налаживается мирная жизнь.

15:21 По частичной мобилизации призвано 300 тысяч человек, от призыва освобождены 830 тысяч человек для поддержания российской экономики. Более 20 тысяч человек пошли в войска добровольцами, уточнил он.

15:21 В рамках частичной мобилизации мы столкнулись с недостатками, в кратчайшие сроки вносились изменения и срочные меры. Все мероприятия выполнили в полном объеме, сказал министр.

15:20 При этом преступления украинских военнослужащих замалчиваются, подчеркнул Шойгу.

15:20 В интересах ВСУ работают инструкторы НАТО, США и союзники тратят большие средства для оказания информационного воздействия против России, заметил он. Отдельно министр указал на публикацию огромного количества фейков.

15:19 Удары по военным объектам и объектам инфраструктуры обернулись серьезными потерями для Украины. Запад в ответ наращивает помощь киевскому режиму, напомнил Шойгу.

15:18 Россия всегда открыта к диалогу и конструктивному диалогу, отметил министр.

15:17 Вызывает беспокойство наращивание присутствие НАТО у границ России, добавил Шойгу.

15:16 Украинское руководство прибегает к запрещенным методам, запад старается это не замечать, как и элементы атомного шантажа и сценария подготовки грязной ядерной бомбы, сказал глава Минобороны.

15:15 Шойгу начал свой доклад на коллегии МО РФ.

15:14 Прошу Минобороны учитывать критику и реагировать на нее, сказал президент. По его словам, нужно слышать тех, кто стремится внести вклад в решение проблем.

15:13 В ряды ВС РФ призвали 300 тысяч человек в рамках частичной мобилизации. В центрах подготовки находятся 150 тысяч, это достаточный резерв, подчеркнул Путин.

15:12 Частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые нужно решать. Нужно модернизировать систему военных комиссариатов. Нужна цифровизация баз данных, отметил он.

15:11 У нас есть опыт разработки подводных БПЛА. Промышленность обладает возможностями создания разных беспилотников, в том числе, и с использованием технологии искусственного интеллекта, заметил Путин.

15:10 Обеспечение ВС РФ должно быть на самом высоком уровне, потребовал Путин. Все, что необходимо бойцу должно быть современным и надежным. Устаревшие нормативы по снабжению нужно менять и быстро, добавил глава государства.

15:09 Актуальная задача — совершенствование БПЛА. Опыт СВО показал, что использование беспилотников стало повсеместным. Цель должна засекаться максимально быстро. БПЛА должны быть интегрированы в единую сеть. Технически это может реализовать в ближайшее время, подчеркнул Путин.

15:08 В ближайшее время на боевое дежурство будут поставлены ракеты «Сармат», все планы будут реализованы, сказал глава государства. В начале января на боевую службу выйдет фрегат с гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

15:07 Будем продолжать поддерживать боеготовность и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета, в целом баланса сил в мире, заявил президент.

15:06 Руководство Минобороны и другие ведомства должны работать в тесном контакте в рамках Координационного совета, отметил Путин. Он выразил надежду, что российские инженеры продолжат практику выезда на передовую.

15:05 Огромный боевой опыт получили наши части в ходе СВО, его надо систематизировать и включить в планы подготовки войск в целом, подчеркнул президент.

15:04 Наша задача — реализовать весь комплекс мер для совершенствования ВС РФ, сказал Путин.

15:03 Глава государства еще раз поблагодарил российских военных. Особую благодарность он выразил военным медикам, тем, кто восстанавливает объекты инфраструктуры.

15:02 Сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО. Тем не менее наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко, уверенно, шаг за шагом решают поставленные задачи. И эти задачи будут, безусловно, выполнены. На всех территориях России, в том числе и на новых территориях будут обеспечена безопасность всех наших граждан. Вооруженные силы России и их боевые возможности увеличиваются — постоянно и с каждым днем. И этот процесс мы будем наращивать, сказал президент.

15:01 Путин передал слова благодарности военным, которые находятся на передовой и в центрах подготовки. Сегодня мы должны почтить память всех товарищей, отдавших свою жизнь за Родину, сказал глава государства.

15:00 Президент России начал выступление на ежегодной коллегии Минобороны.