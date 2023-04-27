27 апреля 2023, 16:24
Путин заявил о полном самообеспечении России удобрениями
Президент Путин назвал Россию мировым лидером по производству удобрений
Производство удобрений в России за последние 10 лет значительно выросло, что сделало страну ведущим мировым игроком этого сектора аграрного рынка и позволило перейти на полное самообеспечение. Как сообщила пресс-служба Кремля, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым.
Глава государства отметил, что рост производства удобрений в России вырос сразу на 40%.
Реклама
«Россия стала одной из ведущих стран мира по производству удобрений и полностью обеспечивает себя всеми основными видами», — заявил Путин.
Президент попросил собеседника рассказать о главных проблемах, с которыми отрасль сталкивается сегодня, и о том, какие меры требуются для ее поддержки.
Гурьев рассказал, что общий объем прироста производства удобрений за 10 лет составил 55 миллионов тонн. Этот показатель позволил обогнать США и Индию, вывести Россию в лидеры на мировом рынке и сделать гарантом глобальной продовольственной безопасности.
В приоритете у производителей остается внутренний рынок, куда поставили рекордные 13,2 миллиона тонн. Это стало возможным, благодаря крупным инвестициям. Общие вложения в отрасль составили 1,8 триллиона рублей за 10 лет.
Экспортный рост продолжался по всем видам сырья, но 2022 году из-за санкций произошло небольшое падение.
При этом глава Российской ассоциации производителей удобрений добавил, что компании намерены увеличить свои вложения в дело до двух триллионов рублей в ближайшие четыре года и нарастить производство на 30%.
Сельское хозяйство
Владимир Путин
Реклама
Реклама