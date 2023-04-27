Власть 27 апреля 2023, 16:24 Путин заявил о полном самообеспечении России удобрениями Президент Путин назвал Россию мировым лидером по производству удобрений Пресс-служба Кремля

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Производство удобрений в России за последние 10 лет значительно выросло, что сделало страну ведущим мировым игроком этого сектора аграрного рынка и позволило перейти на полное самообеспечение. Как сообщила пресс-служба Кремля, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым.

Глава государства отметил, что рост производства удобрений в России вырос сразу на 40%.

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«Россия стала одной из ведущих стран мира по производству удобрений и полностью обеспечивает себя всеми основными видами», — заявил Путин.

Президент попросил собеседника рассказать о главных проблемах, с которыми отрасль сталкивается сегодня, и о том, какие меры требуются для ее поддержки.

Гурьев рассказал, что общий объем прироста производства удобрений за 10 лет составил 55 миллионов тонн. Этот показатель позволил обогнать США и Индию, вывести Россию в лидеры на мировом рынке и сделать гарантом глобальной продовольственной безопасности.

В приоритете у производителей остается внутренний рынок, куда поставили рекордные 13,2 миллиона тонн. Это стало возможным, благодаря крупным инвестициям. Общие вложения в отрасль составили 1,8 триллиона рублей за 10 лет.

Экспортный рост продолжался по всем видам сырья, но 2022 году из-за санкций произошло небольшое падение.

При этом глава Российской ассоциации производителей удобрений добавил, что компании намерены увеличить свои вложения в дело до двух триллионов рублей в ближайшие четыре года и нарастить производство на 30%.