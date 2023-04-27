Общество 27 апреля 2023, 16:17 Российские производители удобрений нарастят производство на 30% Глава РАПУ Гурьев: российские производители удобрений могут нарастить производство на 30% Pxhere

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Российские производители удобрений могут увеличить инвестиции до двух триллионов рублей до 2027 года. Об этом сообщил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. Его процитировал ТАСС.

«Российские производители удобрений могут до 2027 года увеличить инвестиции до 2 двух триллионов рублей, нарастить производство на 30%», — отметил он.

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В четверг, 27 апреля, президент России Владимир Путин провел рабочую встречу Гурьевым. Глава РАПУ уточнил, что страна стала лидером и гарантом мировой продовольственной безопасности. По его словам, за минувшие 10 лет Россия нарастила производство всех видов удобрений на 40% — до 55 миллионов тонн.

«Мы обогнали Соединенные Штаты, Индию в производстве и сегодня являемся крупнейшим производителем минеральных удобрений в мире после Китая. Это действительно огромное достижение», — подчеркнул Гурьев.

Он добавил, что приоритетом остается российский внутренний рынок, который на данный момент страна полностью обеспечивает.