Важное 21 февраля 2023, 13:02 Путин: абсолютное большинство россиян поддержали СВО Президент РФ Путин: абсолютное большинство россиян поддержали спецоперацию

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Большинство россиян поддержали специальную военную операцию на Украине. Об этом в послании Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.

«Горжусь, думаю, все мы гордимся, что наш многонациональный народ, абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию в отношении специальной военной операции», — отметил глава государства.

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По его мнению, в этой поддержке россияне проявили настоящий патриотизм. Путин уверен, что это чувство исторически присуще русскому народу.

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«Оно потрясает своим достоинством, глубоким осознанием каждым, я подчеркну, каждым, неразрывной связи своей собственной судьбы с судьбой Отечества», — заявил он.

Глава государства также сообщил об установлении регулярного отпуска для всех участников спецоперации. По его мнению, каждый боец заслуживает отдыха и встречи с родными.