Власть 02 апреля 2024, 17:13 Путин заявил о необходимости изменения подходов к миграционной политике Президент Путин поручил обновить подходы к миграционной политике РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике. Глава государства подчеркнул, что некоторые соотечественники годами не могут получить гражданство. Заявления Путина опубликовали на сайте Кремля.

«Необходимы современные цифровые электронные базы биометрических данных, те, что сейчас работают, их, судя по всему, недостаточно», — сказал он.

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Путин отметил, что пока современные методы не позволяют полностью купировать риски, рецидивы незаконной миграции. При этом люди, предки которых выросли в центральных регионах нашей страны, годами не могут получить гражданство.

«Нужно глубоко, кардинально обновить подходы к миграционной политике», — подчеркнул он.

В первую очередь, по мнению президента, необходимо обеспечить интересы и безопасность государства и общества, а также сохранить межнациональный мир.

Ранее Путин говорил, что Россия находится в сложном периоде истории. После распада СССР недоброжелатели хотели развалить и подчинить государство. Глава государства провел заседание коллегии МВД, где обсудил обеспечение общественного порядка, пресечение незаконной миграции, борьбу с экстремизмом и работу участковых служб.