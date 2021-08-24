Путин заявил о недопустимости принуждения к вакцинации под угрозой потери работы

Принуждать россиян к вакцинации от коронавируса под угрозой потери работы недопустимо, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства высказал такую позицию, выступая на втором этапе съезда партии «Единая Россия».

Российский лидер напомнил, что вакцинация, по сути, является главным оружием в борьбе с пандемией. Ничего нового в этом нет, и людей надо убеждать сделать прививку от коронавируса, но давить на них нельзя, подчеркнул Путин.

«Никого принуждать здесь не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу», — заявил глава государства, которого процитировало РИА «Новости».

Россиянам нужно разъяснять, что прививка нужна, чтобы сохранить свою жизнь и защитить близких. Нужно показывать, что вакцина действительно работает и снижает риски осложнений при заболевании, добавил он.

Ранее 22 августа Владимир Путин в ходе встречи с представителями «Единой России» также заявил, что вакцинация является лучшим инструментом для победы над коронавирусной пандемией.