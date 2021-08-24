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    24 августа 2021, 19:05

    Путин заявил о недопустимости принуждения к вакцинации под угрозой потери работы

    Александр Блинов

    Принуждать россиян к вакцинации от коронавируса под угрозой потери работы недопустимо, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства высказал такую позицию, выступая на втором этапе съезда партии «Единая Россия».

    Путин заявил о недопустимости принуждения к вакцинации под угрозой потери работы

    Российский лидер напомнил, что вакцинация, по сути, является главным оружием в борьбе с пандемией. Ничего нового в этом нет, и людей надо убеждать сделать прививку от коронавируса, но давить на них нельзя, подчеркнул Путин.

    «Никого принуждать здесь не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу», — заявил глава государства, которого процитировало РИА «Новости».

    Россиянам нужно разъяснять, что прививка нужна, чтобы сохранить свою жизнь и защитить близких. Нужно показывать, что вакцина действительно работает и снижает риски осложнений при заболевании, добавил он.

    Ранее 22 августа Владимир Путин в ходе встречи с представителями «Единой России» также заявил, что вакцинация является лучшим инструментом для победы над коронавирусной пандемией.