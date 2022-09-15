Позиция России по многим вопросам мировой повестки оказалась близкой к подходу Китая и Монголии | 360°

Власть 15 сентября 2022, 16:52 Поделиться Telegram

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Viber Позиция России по многим вопросам мировой повестки оказалась близкой к подходу Китая и Монголии Путин: Россия, КНР и Монголия разделяют подходы по многим вопросам мировой повестки РИА «Новости»

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Россия заинтересована в сотрудничестве с Китаем и Монголией, страны разделяют подходы по большинству вопросов мировой повестки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами этих государств на полях саммита ШОС в Самарканде.

«Россия заинтересована во всемерном укреплении отношений с каждым из государств, и должен отметить, что эти отношения развиваются динамично, плодотворно и на взаимовыгодной основе», — сказал Путин.

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Российский лидер назвал тесное трехстороннее партнерство вполне естественным, если учитывать географическое положение трех стран, традиции дружбы, взаимной поддержки и уважения.

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Президент отметил, что Россия, Китай и Монголия выступают с согласованных позиций в ООН и в региональных организациях.

Среди сфер сотрудничества Путин особо выделил торговлю, промышленность, науку и высокие технологии, экологию и культуру.

По его словам, формат Россия — Китай — Монголия имеет особое значение, обеспечивая «высокую добавленную стоимость» для всех трех стран.

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином Путин назвал попытки создания однополярного мира уродливыми.

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