Позиция России по многим вопросам мировой повестки оказалась близкой к подходу Китая и Монголии | 360°

Все новости

Подмосковье

15 сентября 2022, 17:03

Подмосковным компаниям упростят процедуру ликвидации

Мир

15 сентября 2022, 16:57

Украинские артисты пожаловались на отмену концертов в Европе из-за образа «нацистов»

Реклама

Происшествия

15 сентября 2022, 16:55

Число пострадавших при падении беспилотника на Ставрополье увеличилось до восьми

Власть

15 сентября 2022, 16:52

Позиция России по многим вопросам мировой повестки оказалась близкой к подходу Китая и Монголии

Эксклюзив

15 сентября 2022, 16:48

ВСУ пытались высадиться на Кинбурнской косе, чтобы спасти секретные документы США

Подмосковье

15 сентября 2022, 16:43

Почти 100 стадионов откроется для жителей в Подмосковье в следующем году

Спецоперация

15 сентября 2022, 16:37

Украину обвинили в необоснованном обстреле Запорожской АЭС

Спецоперация

15 сентября 2022, 16:33

США передадут Украине передовые ракеты

Мир

15 сентября 2022, 16:31

ВСУ попытались атаковать Красный Лиман со стороны деревни Щурово — WarGonzo

Власть

15 сентября 2022, 16:52

Позиция России по многим вопросам мировой повестки оказалась близкой к подходу Китая и Монголии

Путин: Россия, КНР и Монголия разделяют подходы по многим вопросам мировой повестки

Читать 360tv в

Россия заинтересована в сотрудничестве с Китаем и Монголией, страны разделяют подходы по большинству вопросов мировой повестки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами этих государств на полях саммита ШОС в Самарканде.

«Россия заинтересована во всемерном укреплении отношений с каждым из государств, и должен отметить, что эти отношения развиваются динамично, плодотворно и на взаимовыгодной основе», — сказал Путин.

Реклама

Российский лидер назвал тесное трехстороннее партнерство вполне естественным, если учитывать географическое положение трех стран, традиции дружбы, взаимной поддержки и уважения.

Реклама

Президент отметил, что Россия, Китай и Монголия выступают с согласованных позиций в ООН и в региональных организациях.

Среди сфер сотрудничества Путин особо выделил торговлю, промышленность, науку и высокие технологии, экологию и культуру.

По его словам, формат Россия — Китай — Монголия имеет особое значение, обеспечивая «высокую добавленную стоимость» для всех трех стран.

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином Путин назвал попытки создания однополярного мира уродливыми.

Россия

Владимир Путин

Китай

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама