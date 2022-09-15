Путин назвал попытки создания однополярного мира уродливыми | 360°

Важное 15 сентября 2022, 14:31 Поделиться Telegram

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Viber Путин назвал попытки создания однополярного мира уродливыми Президент Путин: попытки создать однополярный мир приобрели уродливые очертания РИА «Новости»

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Попытки создания однополярного мира приобрели абсолютно уродливые очертания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

«Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете», — сказал российский лидер.

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По словам главы государства, нужно обеспечить укрепление ШОС как площадки конструктивного взаимодействия.

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В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что Китай и Россия поддерживают эффективные стратегические контакты даже в условиях пандемии.

На повестке дня встречи — обсуждение широкого круга тем двусторонней и международной повестки. В частности стороны планируют рассмотреть пути дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, восстановление гуманитарных обменов, которые ослабели во время пандемии.

Особое внимание уделят ситуации на Украине. Главы двух стран намерены обсудить и вопросы координации в ШОС. По итогам встречи подписание документов не планируется.

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