Путин: неотложные меры помогут стабилизировать рынок труда

Ждать, когда ситуация на рынке труда в России наладится сама, нельзя. Необходимы неотложные меры, чтобы решить этот вопрос.

«Нельзя ожидать, когда ситуация на рынке труда наладится сама собой. Требуются неотложные, выверенные меры», — сказал президент России на совещании по рынку труда. Его цитирует РИА «Новости».

Глава правительства Михаил Мишустин предложил увеличить минимальный размер пособия по безработице не только для тех, кто потерял работу во время пандемии. Путин эту идею поддержал.

«Одна из важных мер — это продление выплаты пособий по безработице гражданам, которые ранее потеряли работу, при этом необходимо увеличить минимальный размер пособия по безработице для всех граждан, а не только для тех, кто лишился заработка из-за коронавируса», — приводит ТАСС слова Мишустина.

Глава Минтруда РФ Антон Котяков предложил рублем поддержать предпринимателей, которым пришлось свернуть дело из-за пандемии коронавируса. В министерстве предложили выплачивать им ежемесячное пособие в размере 12 130 рублей.

Котяков подчеркнул, что сейчас без работы остались те, кто когда-то создавал рабочие места, поэтому им необходима помощь. Финансовую поддержку предложили оказывать в течение трех месяцев.

Пандемия коронавируса серьезно ударила по российскому рынку труда. Из-за режима жестких ограничений в рамках борьбы с 2019-nCoV безработица достигла 1,9 миллиона человек.