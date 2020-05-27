Минтруд предложил увеличить выплаты детям, безработным и ввести пособия для ИП

Минтруд предложил увеличить размеры пособий и установить новые выплаты в связи с коронавирусом. В частности, для детей до 18 лет хотят сделать доплату в три тысячи рублей, а пособие по безработице сделать больше в три раза.

Во время совещания с президентом Владимиром Путиным глава Минтруда Антон Котяков предложил установить доплату в три тысячи рублей семьям с детьми до 18 лет. Кроме того, такую же сумму он предложил предоставлять тем, кто остался до 1 марта без работы.

«Предлагаем поддержать категории граждан, получающие минимальные пособия по безработице, и увеличить пособие по безработице в три раза. С полутора тысяч до четырех с половиной тысяч рублей. Также на данном этапе на три месяца», — привело слова министра РИА «Новости».

Кроме того, Котяков предложил сделать пособие в размере 12 130 рублей для индивидуальных предпринимателей, которые закрыли свое дело. По его словам, во втором и третьем кварталах 2020 года ситуация на рынке труда будет сложной.

«Стабилизацию ситуации мы ожидаем только в четвертом квартале, положительную динамику мы предполагаем видеть в первом-втором кварталах 2021 года», — заключил глава Минтруда.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова попросила выплачивать по 10 тысяч рублей не только семьям с детьми от трех до 16 лет, а увеличить возраст до 17 лет. Она объяснила, что многие подростки учатся и продолжают оставаться на попечении родителей.