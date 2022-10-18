Путин проведет заседание Совета безопасности завтра | 360°

18 октября 2022, 15:48
Путин проведет заседание Совета безопасности завтра
Кремль: президент России Путин 19 октября проведет заседание Совбеза
Президент России Владимир Путин 19 октября проведет заседание Совета безопасности. Об этом информировало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Планируется рассмотреть вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности», — говорится в сообщении.
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Уточняется, что мероприятие состоится в режиме видеоконференции. С докладом выступит заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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Владимир Путин также проводил заседание Совбеза по вопросам безопасности в августе. Главным докладчиком тогда стал министр обороны России Сергей Шойгу. Большая часть встречи проходила в закрытом режиме.
Дмитрий Медведев
Владимир Путин
Совет безопасности РФ
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