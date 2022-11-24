Важное 24 ноября 2022, 15:59 Путин заявил, что внедрение инноваций ведет к появлению новых рабочих мест Президент Путин: внедрение ИИ ведет к появлению высококвалифицированных рабочих мест РИА «Новости»

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Внедрение искусственного интеллекта не способствует росту безработицы. Наоборот, роботизация станет стимулом для появления более высококвалифицированных рабочих мест. Об этом президент России Владимир Путин заявил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Использование передовых технологий, подчеркнул он, направлено на то, чтобы повысить уровень жизни, создавать новые возможности для сотрудников предприятий. Например, внедрение автоматизированных рабочих мест позволит сократить объем рутины, минимизировать ручной труд на вредных или опасных производствах.

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«Следствием внедрения искусственного интеллекта и роботизации становится не рост безработицы», — подчеркнул глава государства.

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Он обратил внимание, что, благодаря роботизации появятся новые, более творческие профессии.

Ранее Путин потребовал обеспечить внедрение искусственного интеллекта во всех сферах.