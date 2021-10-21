Путин заявил, что Украиной руководит не президент

Российский лидер Владимир Путин назвал ситуацию на Украине тупиком. По его словам, этой страной руководит группа людей, а не президент. Путин высказался об этом в ходе выступления на Валдайском форуме, которое транслировал канал «Россия 24».

Президент РФ заявил, что у власти на Украине стоит не президент, а группа людей. При этом Путин усомнился, что украинскому народу позволят законными способами сформировать органы власти, которые бы отвечали их чаяниям. Украинцы сейчас даже боятся отвечать на соцопросы, добавил он.

Глава государства также отметил, что приезд главы Пентагона в Киев, по сути, открывает для Украины двери в НАТО. При этом военное освоение украинской территории уже идет, и это создает угрозу для России, подчеркнул президент.

Путин также прокомментировал дело председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене. Путин заявил, что Медведчука хотят привлечь к ответственности за его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию в стране.