Медведчука оставили под домашним арестом до конца октября

Печерский районный суд Киева продлил круглосуточный домашний арест главы политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку. Эта мера пресечения будет действовать до 31 октября.

О продлении домашнего ареста политика суд попросила прокуратура. Ходатайство было удовлетворено, сообщило РИА «Новости».

Однопартийцы Медведчука встретили решение суда криками «Позор». Оно еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В мае генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчук и его соратник по ОПЗЖ Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Вскоре после его этого Медведчука обвинили в госизмене и посягательстве на нарушение обычаев войны и отправили под домашний арест. Козак находится в розыске.

В июне однопартиец Медведчука Ренат Кузьмин сообщил, что в офисе «Оппозиционной платформы — За жизнь», у соратников и у тещи политика прошли обыски.