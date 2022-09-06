Путин заявил, что туризм должен быть вне политики | 360°

Важное 06 сентября 2022, 15:45 (обновлено: 06 сентября 2022, 17:17) Поделиться Telegram

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Viber Путин заявил, что туризм должен быть вне политики Президент Путин назвал обоснованным выход России из Всемирной туристской организации elCarito/Unsplash. com

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Выход России из Всемирной туристской организации при ООН стал обоснованным шагом, заявил президент Владимир Путин. Во время заседания президиума Госсовета он отметил, что туризм должен быть вне политики, сообщил ТАСС.

Президент подчеркнул, что главным направлением является укрепление российских позиций в сфере туризма на международной арене.

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«В то же время мы убеждены, что туризм должен быть вне политики, и понимаем, какую огромную роль он играет в выстраивании партнерства и взаимопонимания между странами и народами», — заявил Владимир Путин.

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил создать министерство по делам туризма. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что в этом нет никакой необходимости.

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