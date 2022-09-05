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Турэксперты назвали спорной идею о создании нового министерства по туризму в России

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Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с ИА НСН заявил, что в России нет необходимости создавать еще одно министерство по туризму.

Он добавил, что если Ростуризм не имеет необходимых полномочий, то их следует добавить.

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«Это смешно! Ни в коем случае никаких министерств по внутреннему или внешнему туризму! Завтра сделают министерство по лечебному туризму, потом министерство по детскому туризму, потом по горнолыжному туризму. Если говорить о координации: есть Ростуризм. Создать министерство — это очень долгая процедура, это не делается за два-три дня. А координировать то, что делают регионы, надо уже сейчас. Если не хватает полномочий у главы Ростуризма госпожи Догузовой, то проще увеличить ее полномочия», — отметил Мкртчян.

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Ранее губернатор Приморского края, глава рабочей группы Госсовета России по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» Олег Кожемяко предложил создать министерство по туризму, которое займется координацией всех структур и работой с регионами.

Туризм

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