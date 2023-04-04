Важное 04 апреля 2023, 13:13 Путин заявил, что санкции против России останутся надолго Президент Путин выразил уверенность, что санкции против России будут действовать долго РИА «Новости»

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Антироссийские санкции останутся надолго, заявил президент Владимир Путин. По его словам, в сложившейся ситуации необходимы средне- и долгосрочные преобразования. Стенограмму опубликовали на сайте Кремля.

«Все мы понимаем — санкции, конечно, надолго. Поэтому наряду с первоочередными мерами импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования», — отметил глава государства во время заседания президиума Госсовета.

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По словам президента, такие преобразования должны быть направлены на достижение стратегических целей суверенного развития России. Путин напомнил, что еще в 2014 году страна в ответ на западные санкции ограничила доступ на отечественный рынок для иностранных сельхозпроизводителей. Это решение стало позитивным для развития российского сельского хозяйства, а россияне получили более экологичные, чистые и качественные товары.

«Мы не только добились роста производства, но и значительно нарастили поставки на экспорт, что также говорит о высоком качестве нашей продукции», — добавил президент.

Владимир Путин 4 апреля посетил Тулу, где встретился с работниками завода «Тулажелдормаш». В беседе с ними он заявил, что в текущем году рост реальных зарплат россиян должен составить три-пять процентов.