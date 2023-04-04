Важное 04 апреля 2023, 12:22 Путин рассказал, как должны вырасти реальные зарплаты в 2023 году Президент Путин заявил, что реальные зарплаты в России в 2023 году должны вырасти на 3-5% РИА «Новости»

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Реальные зарплаты в России в текущем году должны вырасти на три-пять процентов, заявил президент Владимир Путин. Он напомнил, что в прошлом году из-за целого ряда причин в стране «подскочила» инфляция, сообщил ТАСС.

Глава государства на встрече с сотрудниками предприятия в Туле рассказал, что по известным причинам в прошлом году инфляция достигла отметки в 17%, а зарплаты в номинальном выражении за ней не успевали. По словам Путина, в течение последних месяцев реальные зарплаты россиян стали немного, но расти — этот показатель прибавил 0,3-0,6%.

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«В этом году мы ожидаем все-таки изменений в лучшую сторону. <…> Мы думаем, что реальная заработная плата в целом по стране должна вырасти где-то на три-пять процентов, а реально располагаемые доходы населения где-то на два-три процента», — рассказал Владимир Путин.

Президент напомнил, что пик инфляции составлял 17%. По результатам марта, скорее всего, этот показатель будет менее четырех процентов.

Владимир Путин затронул тему тарифов ЖКХ. По его словам, в течение полутора лет серьезных изменений в этой сфере быть не должно.