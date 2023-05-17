Важное 17 мая 2023, 10:08 Путин заявил, что российские бойцы в рамках СВО сражаются с прямыми последователями нацизма Президент Путин: российские военные в рамках СВО сражаются с последователями нацизма РИА «Новости»

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Военные России в зоне специальной военной операции борются с прямыми последователями нацизма. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Он подчеркнул, что живущие сейчас люди и следующие поколения должны «свято хранить историческую правду» о событиях Второй мировой войны. По его словам, необходимо понимать, к каким разрушительным последствиям может привести любое попустительство национализму, ксенофобии, антисемитизму.

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«Именно с прямыми последователями нацизма сражаются сегодня наши бойцы и командиры в ходе специальной военной операции», — сказано в телеграмме президента РФ к российским евреям и всем тем, кто отмечает День спасения и освобождения.

Путин во время выступления на параде Победы 9 мая напомнил, что отцы, деды и прадеды россиян отстояли свою страну «ценой неизмеримого мужества и огромных жертв». Кроме того, они спасли от нацизма Отечество, отметил глава государства.