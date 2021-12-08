Путин заявил, что Россия решила почти все задачи по импортозамещению

Россия решила почти все задачи по импортозамещению. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин.

Инновации он назвал одним из важнейших направлений импортозамещения, которым раньше Россия почти не занималась. Именно на этом фоне, как уточнил Путин, важно быть конкурентоспособными, отметило РИА ФАН.

Современный мир, по словам главы государства, не позволяет долго оставаться монополистом в технологиях, поэтому работать нужно со всеми, но повышать суверенитет, добавил ТАСС.

В российской экономике программа импортозамещения стартовала после введения Европой и США санкций против России. Она стала одним из приоритетных направлений деятельности правительства страны.

Строительство завода по производству плоскосворачиваемых шлангов и сельскохозяйственного оборудования начали в особой экономической зоне «Дубна» в Подмосковье. Работы ведет компания «Агро-оборудование». Общая площадь нового предприятия составит почти 10 тысяч квадратных метров. Появление предприятия повысит конкурентоспособность отечественной обрабатывающей промышленности и позволит увеличить импортозамещение производства.