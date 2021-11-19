Завод по производству сельхозоборудования начали строить в Дубне

Строительство завода по производству плоскосворачиваемых шлангов и сельскохозяйственного оборудования начали в особой экономической зоне «Дубна» в Подмосковье. Работы ведет компания «Агро-оборудование». Общая площадь нового предприятия составит почти 10 тысяч квадратных метров.

Общий объем инвестиций в проект составит около 555 миллионов рублей, компанией будет создано 50 рабочих мест, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Для Московской области строительство завода <…> означает появление нового инновационного предприятия в регионе — продукция компании по качественным характеристикам не уступает западным аналогам», — подчеркнула она.

Министр отметила, что появление предприятия повысит конкурентоспособность отечественной обрабатывающей промышленности и позволит увеличить импортозамещение производства.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» расположена на площади 279 гектаров в одноименном городском округе. Она является крупнейшей по количеству компаний-резидентов особой экономической зоной в России. Сейчас здесь работают 173 резидента. На территории ОЭЗ уже создано свыше 4800 рабочих мест.