Путин заявил, что Россия выступает против барьеров для поставок вакцин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за устранение барьеров, препятствующих производству и поставкам вакцин в мире. Глава государства сказал об этом на саммите АТЭС, сообщило РИА «Новости».

Расширение масштабов вакцинации является главной задачей в борьбе с пандемией, по словам Путина. Он заявил, что важно работать над созданием новых мощностей для выпуска вакцин в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также устранять барьеры, которые мешают производству и поставкам.

Путин подчеркнул, что все российские вакцины от коронавируса являются безопасными и уже доказали свою надежность. Президент напомнил, что в стране уже разработаны и применяются четыре препарата.

Российский лидер отдельно отметил, что уже почти 70 стран подтвердили высокое качество вакцины «Спутник V», официально одобрив ее применение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что признание иностранных вакцин и сертификатов о вакцинации в России должно быть увязано с такими же встречными шагами других стран.