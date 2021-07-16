Кремль назвал условие для признания иностранных вакцин и сертификатов в России

Признание иностранных вакцин и сертификатов о вакцинации в России возможно только при условии встречных шагов других стран. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента заявил, что признание иностранных сертификатов и иностранных вакцин на территории РФ должно быть увязано с такими же встречными шагами других стран.

«Конечно, здесь необходимо встречное движение», — процитировал Пескова «Интерфакс».

Он отметил, что власти не могут ставить людей в дискриминированное положение, ведь россияне тоже испытывают трудности при путешествиях за границу.

«Мы, например, очень приветствовали бы, если бы наша вакцина была признана в соответствующих зарубежных структурах», — сказал он.

Непризнание вакцин — это большая проблема, указал пресс-секретарь главы государства.

Решения проблемы, из-за которой иностранцы не могут получить QR-коды, у Кремля пока нет. Но власти знают о ней и надеются, что выход найдется.

«Все, что касается QR-кодов, — власти Москвы прекрасно знают эту проблему, и она постепенно будет решаться», — сказал Песков.

В Госдуме ранее выразили уверенность, что взаимное признание вакцин является лишь вопросом времени.